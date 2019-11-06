عقد أمس ،الاجتماع الثاني لمجلس كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، برئاسة عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة ، بحضور أعضاء المجلس.وقدم الدكتور عبد الله المحيذف عرضاً عن البنية التحتية لمركز تقنية المعلومات والخطط المستقبلية للمركز .وناقش المجلس عدة توصيات تخدم متدربي الكلية ومنسوبيها منها المؤشرات التشغيلية operational kpi's ،ومقارنتها بالأعوام الماضية ،كما تطرق المجلس للمشاريع المقترحة من إدارة الخدمات أبرزها زيادة الطاقة الاستيعابية لمواقف المتدربين ، كما ناقش المجلس عددًا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال .// انتهى //15:44ت م0173