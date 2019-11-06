عام / مجلس كلية الاتصالات بالرياض يناقش تطوير البنية التحتية لمركز تقنية المعلومات
الأربعاء 1441/3/9 هـ الموافق 2019/11/06 م واس
عقد أمس ،الاجتماع الثاني لمجلس كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، برئاسة عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة ، بحضور أعضاء المجلس.
وقدم الدكتور عبد الله المحيذف عرضاً عن البنية التحتية لمركز تقنية المعلومات والخطط المستقبلية للمركز .
وناقش المجلس عدة توصيات تخدم متدربي الكلية ومنسوبيها منها المؤشرات التشغيلية operational kpi's ،ومقارنتها بالأعوام الماضية ،كما تطرق المجلس للمشاريع المقترحة من إدارة الخدمات أبرزها زيادة الطاقة الاستيعابية لمواقف المتدربين ، كما ناقش المجلس عددًا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال .
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