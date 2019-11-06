الرياض 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واسدشن وكيل وزارة البيئة والمياة والزراعة المنهدس أحمد بن صالح العيادة حملة التغذية المدرسية "شهر حليب التمر", التي ينظمها المركز الوطني للنخيل والتمور, وتستهدف أكثر من 70 ألف طالب وطالبة خلال شهر نوفمبر.وتهدف الحملة إلى زيادة استهلاك الأطفال للتمور ومشتقاتها كبدائل صحية تساعد على النمو وتعزيز الصحة, وقياس الأثر والإسهام في فهم وقياس قابلية الأطفال للمنتجات التحويلية المتضمنة التمور.وأعرب وكيل الوزارة عن سعادته بهذه الحملة المباركة, التي ستسهم في تحقيق التطلعات ودعم المنتجات التحويلية للتمور ومن أهمها حليب التمر، كما تتركز وتهتم بأغلى فئة وهم أطفالنا لنزرع فيهم هذه البادرة الحسنة.حضر التدشين المشرف العام على التغذية والمقاصف المدرسية بوزارة التعليم عادل العبدالمنعم, ومديري المشروع من المركز الوطني للنخيل والتمور.// انتهى //15:49ت م0175