الرياض 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واسدشن عميد كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة ، بالتعاون مع وزارة الصحة، ممثلة في التجمع الصحي الأول بمنطقة الرياض اليوم، حملة تطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية.وشهدت الحملة إقبالا كبير من المتدربين وأعضاء هيئة التدريب والموظفين بالكلية وعبر عميد الكلية عن شكره وتقديره لوزارة الصحة، ممثلة في التجمع الصحي الأول بمنطقة الرياض ، على تعاونهم وحرصهم على إقامة مثل تلك الحملات الضرورية والمهمة والتي تلامس صحة الجميع.يذكر أن تطعيم الإنفلونزا يقلل الإصابة بنسبة تفوق 60%، كما أنه يقلل احتمال دخول المستشفى بغرض التنويم بسبب الإنفلونزا بنسبة 80%، بإذن الله.// انتهى //15:50ت م0176