بريدة 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واسانطلقت أمس, منافسات مسابقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل لحفظ القرآن الكريم، التي تُقيمها جامعة القصيم، ممثلة بعمادة شؤون الطلاب، على مستوى المنطقة للطلاب والطالبات في جميع الصفوف الدراسية، من خلال أربعة فروع معتمدة للحفظ بالمسابقة.واحتضنت قاعة الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله - التصفيات الأولية للمسابقة، التي سيتم فيها اختبار المتسابقين والمتسابقات, الذين تجاوز عددهم أكثر من 1200 مشارك ومشاركة، حيث بدأت لجنة تحكيم المسابقة في اختبار عدد من المتسابقين والمتسابقات في الفروع الأربعة، كما تتواصل الاختبارات وتستمر حتى نهاية التصفيات النهائية, فيما لا يزال التسجيل متاحاً في المسابقة عبر موقعها الإلكتروني https://dsa.qu.edu.sa/content/p/117 حتى تاريخ 22/ 3/ 1441هـ .// انتهى //15:51ت م0177