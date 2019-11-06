لندن 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتوقيع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمجلس الانتقالي الجنوبي أمس في الرياض اتفاقًا لتقاسم السلطة.كما تناولت استمرار النظام الإيراني في خرق القانون الدولي بعد تصريحات طهران الأخيرة بشأن زيادة معدلات تخصيب اليورانيوم .وأشارت صحف اليوم تقارير من بغداد عن استمرار حالات القمع ضد المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية في البلاد .ونشرت تقريراً عن معاناة المسلمين الإيغور في الصين، ومعاناتهم مع السلطات حيث يتعرض النساء للتحرش من قبل المراقبين الذين ترسلهم الحكومة لمراقبة عائلات المحتجزين لديها .وعلى الصعيد الداخلي، كثفت الصحف البريطانية الإتمام بأخبار الحملات الانتخابية للأحزاب المشاركة في العملية المقرر لها يوم 12 ديسمبر المقبل. مبرزة تصريحات رئيسة الوزراء بوريس جونسون بشأن ضرورة هزيمة العناصر التي تعرقل عمل مجلس النواب .// انتهى //15:59ت م0178