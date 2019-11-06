تبوك 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واسعقدت اللجنة الوطنية للسياحة بمجلس الغرف السعودية اليوم, بمنطقة تبوك، اجتماعها الدوري برئاسة رئيس اللجنة ماجد بن عبدالمحسن الحكير , وتواجد أعضاء اللجنة, وممثلي الغرف التجارية في المملكة, وذلك بصالة الاجتماعات بمقر الغرفة التجارية والصناعية بتبوك.وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة باختصاصات اللجنة ومهامها وسبل تطوير القطاع السياحي والعمل على تحقيق أهدافه بما يتوافق وتطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله-.وقدم رئيس اللجنة ماجد الحكير شكره وتقديره لغرفة تبوك على استضافتها هذا الاجتماع القيم ، مؤكداً أن اللجنة ناقشت العديد من المحاور الهامة ومنها المحفزات التي يقدمها صندوق الأستثمارات العامة للإستثمار السياحي، إضافة إلى الاطلاع على المشاريع بمنطقة تبوك، واستعراض ملف أعمال اللجنة التنفيذية خلال الدورة 1438هـ - 1441هـ.كما استعرض اللقاء التصور المبدئي للقاء الموسع لدعم قطاع السياحة والترفيه والفعاليات.// انتهى //16:02ت م0182