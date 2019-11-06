المنامة 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,517.43 بانخفاض قدره 0.60 نقطة عن معدل الإقفال السابق, كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 759.34 بانخفاض قدره 1.28 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 4 ملايين و181 ألف و35 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 492 ألف و238 دينارا بحرينيا تم تنفيذها خلال 44 صفقة.// انتهى //16:02ت م0183