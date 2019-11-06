طرابلس 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واسالتقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج اليوم، السفير الإيطالي لدي ليبيا جوزيبي بوتشيني.وجرى خلال القاء بحث مستجدات الأوضاع في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين, إضافة إلى مناقشة عدد من مِلَفات التعاون الثنائي المشترك من بينها مِلَف الهجرة غير الشرعية.وأعرب السفير الإيطالي خلال اللقاء، عن آمله في أن يسفر مؤتمر برلين المزمع عقده لبحث الأزمة الليبية عن توافق بين الدول الإقليمية والدولية حول حل ينهي الأمر ويعيد الاستقرار إلى ليبيا.من جانبه ثمن السراج، ما تقدمه إيطاليا من دعم لخفر السواحل الليبي.// انتهى //16:04ت م0185