الرياض 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واسوقعت الهيئة العامة للزكاة والدخل مذكرة تفاهم مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، لتعزيز التعاون بين الطرفين في المجالات المشتركة، وذلك بحضور معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز فيصل الخميسي.وتهدف مذكرة التعاون إلى تعميق وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين وبحث سبل التعاون في تدريب وتأهيل موظفي الهيئة العامة للزكاة والدخل، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وتطوير البرامج المشتركة، وتبادل الدعم والخبرات والمعلومات المتعلقة بمجال اختصاص كلاً منهما، وتتضمن أيضا تبادل الاستشارات الفنية وبناء القدرات في مجال الأمن السيبراني والبرمجة، وتبادل الخبرات والبحوث وإقامة ورش العمل والمؤتمرات، والتعاون في مجال التوظيف للمتميزين من خريجي المعسكرات التي ينفذها الاتحاد.وجاءت هذه الاتفاقية سعياً من هيئة الزكاة والدخل في توسع الأنشطة بكافة المجالات وتطور الأدوات المعاصرة، والتي تتطلب مؤسسة حديثة وقوية ومتينة ذات صلاحيات موسعة، وقدرات بشرية مؤهلة تأهيلاً عالياً، وأنظمة تقنية حديثة، ومرونة كافية في التعامل وبناء المواقف واتخاذ القرارات، الذي سيمكن الهيئة من رفع كفاءة الانتاجية وجودة العمل وتحقيق رضاء المكلفين وكافة الأطراف ذات الصلة.// انتهى //17:22ت م0234