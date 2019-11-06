أبوظبي 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم, رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو الذي يزور أبوظبي حاليًا.وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة, إضافة إلى استعراض الفرص الواعدة لتنمية التعاون الثنائي وتوسيع آفاقه بين البلدين خاصة في جوانب الاستثمار والاقتصاد والتجارة والسياحة والتي تخدم التنمية والمصالح المتبادلة.وتناول اللقاء التطورات الإقليمية والدولية والأوضاع في منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط, وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //17:22ت م0235