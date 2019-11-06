جيزان 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم، الاجتماع الأول لأعضاء الشرف بمركز الأطفال المعوقين بجازان ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، وذلك بقاعة الاجتماعات الر ئيسة بالإمارة.واستهل سمو أمير المنطقة الاجتماع بكلمة أكد فيها أهمية الخدمات المجانية "طبية، تأهيلية، تربوية، نفسية، اجتماعية، توعوية" لمحتاجيها من أطفال المنطقة ، راجياً العون والتوفيق للقائمين عليه.وجرى خلال اللقاء بحث جميع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها ، استعراض آليه عمل المجلس الإشرافي ولائحته والخدمات التي يقدمها المركز والميزانية التشغيلية للمركز ، إضافة لبحث مجمل الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور ، كما استمع الجميع لتوجيهات سمو أمير المنطقة حيال ما جرى بحثه من موضوعات.// انتهى //17:24ت م0236