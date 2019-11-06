سكاكا 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة فهيد بن مطلق الشمري يرافقه مستشار التنمية والتأهيل بوزارة الإسكان الدكتور محمد بن حمود الطريفي .واستمع سمو نائب أمير المنطقة لعرض عن ورشة العمل التي نفذتها وزارة الإسكان بعنوان التنمية المستدامة للجمعيات الخيرية بالمنطقة، التي أقيمت بجمعية تواد الأسرية بمدينة سكاكا، وتناولت الدور التنموي للقطاع الغير ربحي وفق رؤية 2030 ، ونطاق التنمية الشاملة وشركاؤها والأهداف المرجوة من هذا المشروع والبرامج التنموية له .وتطلع سمو نائب أمير المنطقة إلى تحويل الجمعيات واللجان الخيرية من رعوية إلى تنموية لتستطيع مساندة ودعم المستفيدين من خدماتها ويكون له دور أساسي في التنمية وفق رؤية المملكة 2030 .وأعرب مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف وسمو نائبه على متابعتهم ودعمهم ، لأنشطة الجمعيات الغير ربحية، ولأعمال الفرع وتذليل ما قد يعترض سير العمل فيه .// انتهى //17:31ت م0238