القاهرة 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية أداءً متباينًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والمستثمرين الأجانب، قابلها عمليات شراء من قبل المستثمرين العرب.وانخفض مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 54ر0% مسجلًا 79ر14709 نِقَاط، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 2ر0% ليصل إلى 82ر544 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نِطَاقًا نحو 01ر0 % إلى قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 61ر1452 نقطة.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 8ر1 مليار جنيه ليصل إلى 1ر733 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية بالسوق تجاوزت 4ر2 مليار جنيه.// انتهى //17:33ت م0239