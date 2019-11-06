بيروت 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واساستقبل الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم في بيروت المدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ساروج كومار جاه.وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع العامة في لبنان .وقال الرئيس اللبناني في تصريح له خلال اللقاء : إن لبنان على مفترق طرق دقيق، خصوصا من الناحية الاقتصادية، وهو بأمس الحاجة إلى حكومة منسجمة قادرة على الإنتاج ولا تعرقلها الصراعات السياسية والمناكفات وتلقى الدعم المطلوب من الشعب، مشيراً إلى أن المشاريع الإصلاحية التي اقترحتها لاستكمال منظومة مكافحة الفساد، باتت في عهدة مجلس النواب، وأهمها رفع السرية المصرفية ورفع الحصانة عن المرتكبين واستعادة الأموال المنهوبة وإنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية .وكان كومار جاه نقل إلى الرئيس عون وجهة نظر البنك الدولي من التطورات الراهنة، مؤكدًا "استمرار تقديم المساعدات للبنان في المجالات التي يطلبها".// انتهى //17:35ت م0241