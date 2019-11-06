أبوظبي 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واسالتقى وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور بن محمد قرقاش اليوم, كبير وزراء الدولة لشؤون الدفاع والخارجية السنغافوري محمد مالكي بن عثمان.وجرى خلال اللقاء - الذي عقد في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي - تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال تنمية التعاون والتي شهدت قفزة نوعية بتوقيع البلدين الشراكة الشاملة مطلع مارس الماضي وشملت العديد من القطاعات الحيوية.وتبادل الوزيران وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك من بينها مستجدات الأوضاع في المنطقة ومنطقة شرق آسيا.// انتهى //17:40ت م0244