الرياض 9 ربيع الأول 1441 الموافق 6 نوفمبر 2019 واسسيحفل شتاء طنطورة في موسمه الجديد هذا العام بعدد من العروض الفنية المميزة, التي يقدمها نخبة من أبرز الأسماء العالمية،كما ستقوم الفرقة الغنائية العالمية التي تمزج بين الأنماط الأوبرالية والشعبية معًا بشكل رائع بتقديم عرض للمرة الأولى, ضمن فعاليات شتاء طنطورة.وستكمل لائحة العروض الفرقة البريطانية, التي تقدم فنون الجاز بنكهة معاصرة، فضلاً عن الفنانين العالميين والموسيقيين المعاصرين والكلاسيكيين المشاركين في فعاليات شتاء طنطورة، الذين سيضيفون تأثيرات حيوية ومتنوعة إلى برنامجه الشامل.وتستعد العلا، التي تحفل بتاريخ عريق يمتد لـ 200 ألف عام, وتضم أول مواقع المملكة المسجلة, ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي، الحِجر، لاستضافة شتاء طنطورة خلال الفترة من تاريخ 19 ديسمبر 2019م وحتى 7 مارس 2020م.وستتضمن الفعاليات, التي تتواصل خلال الفترة بين 19 ديسمبر وحتى 7 مارس، عرضًا مسرحيًا يحمل عنوان "جميل بثينة" يوم 14 فبراير ، مستوحى من عظمة تاريخ وتراث العلا، وسيتيح شتاء طنطورة للزوار الفرصة للتعرف إلى العلا وتاريخها, الذي يمتد لأكثر من 200 ألف عام من التاريخ، وذلك للمرة الأولى قبل افتتاحها للجمهور في أكتوبر 2020م, كما تتوفر التذاكر حاليًا من خلال الموقع الإلكتروني: experiencealula.com.ومن الأنشطة والفعاليات, التي يتضمنها شتاء طنطورة مهرجان المناطيد، ورحلات الطائرات الكلاسيكية، وتجارب السيارات الكلاسيكية، وملتقى الفرسان، الذي يُعد ثاني أكبر سباق للقدرة والتحمل على مستوى العالم, بالإضافة إلى أنشطة وفعاليات تركز على فنون الطهي والرياضة والأزياء والفنون.ويمكن لزوار شتاء طنطورة من هواة الثقافة والفنون والسفر, متابعة فعالياته بسهولة كبيرة، بعد الإعلان عن تدشين التأشيرات السياحية في المملكة للزوار مؤخرًا، حيث تمكن هذه الخطوة المسافرين إلى المملكة من الحصول على تأشيرة لمدة عام كامل، مع إمكانية الدخول المتعدد للدولة لقضاء 90 يومًا في المملكة.كما يمكن للزوار من 49 دولة أن يحصلوا على التأشيرة السياحية عبر شبكة الإنترنت بزيارة الموقع الإلكتروني "visitsaudi.com" أو لدى الوصول إلى المملكة من خلال الأكشاك الإلكترونية الموجودة بمنطقة الهجرة والجوازات، أما الزوار من البلدان الأخرى سيكون بإمكانهم التقديم للحصول على التأشيرة السياحية من خلال قنصليات المملكة ومكاتبها التمثيلية الموجودة في بلدانهم.وتتيح باقات تذاكر شتاء طنطورة للضيوف الفرصة لاكتشاف منطقة يمتد تاريخها العريق لآلاف السنين، وذلك بما يتماشى مع متطلباتهم، كما يمكن لعشاق العروض الفنية والثقافة والمغامرات شراء التذاكر لحضور الفعاليات الفردية أو المشاركة في فعاليات بتجارِب فريدة تتواصل لمدة يوم واحد أو تمتد طوال عطلة نهاية الأسبوع.وتتوفر تذاكر فعاليات نهاية الأسبوع واليوم الواحد ضمن ثلاث باقات هي : الذهبية، والبلاتينية، والماسية، لتلبية الاهتمامات والاحتياجات المختلفة جميع للضيوف، بما في ذلك الإقامة، والنقل، والثقافة، والمغامرات، بالإضافة لمتابعة العروض الفنية المميزة, فيما يمكن للزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع المشاركة في تجارب مخصصة تتلاءم مع اهتماماتهم، مثل العلا من السماء (المغامرة)، والعلا الأصيلة (الثقافة) وفنون الطهي الراقية (المأكولات).// انتهى //17:50ت م0245