القنفذة 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واسوقف محافظ القنفذة فضا بن بيَن البقمي اليوم ميدانياً على عدد من الأحياء بمركز القوز والطريق الدولي الرابط بين جدة جازان القنفذة , والمداخل والمخارج الرئيسية للقرى, بمرافقة اللجنة الطارئة المشكلة للوقوف ميدانياَ على النقاط السوداء لرصد الملاحظات ووضع الحلول ومعالجتها في أسرع وقت.ورأس المحافظ اللجنة المختصة لمناقشة وضع الحلول اللازمة للنقاط السوداء والحرجة بالطريق الدولي جدة جازان, التي تسبب حوادث مرورية متكرره بقطاع مركز القوز , حيث شكلت اللجنة برأسة المحافظ وعضوية بلدية القوز , وإدارة النقل والطرق بالقنفذة , وإدارة المرور , وأعضاء المجلس المحلي , والمجلس البلدي , وأعضاء من المستشاريين , والمهندسين , ولجنة السلامة المرورية.// انتهى //17:51ت م0246