تبوك 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واسدشنت الكلية التقنية للبنات بتبوك اليوم، الخطة الاستراتيجية الثانية لعام 2019 / 2022 م بحضور عدد من قيادات المنطقة، يمثلن مختلف الجهات الحكومية والأهلية.وأكدت عميدة الكلية هيفاء الصقر خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة أن الكلية لديها مبادرات هامة في الاستراتيجية الجديدة تهدف من خلالها لتقديم الخدمات المهنية والتقنية والبيئية والإنسانية لجميع القطاعات الحكومية غير الربحية، وذلك ضمن برامج المسؤولية المجتمعية.من جهتها قدمت مديرة ضمان الجودة خلود العطوي تعريقا عن رؤية ورسالة الكلية في الاستراتيجية الجديدة ومدى ارتباط الخطة بتوجهات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتحقيق رؤية المملكة 2030 .بعد ذلك تم تدشين فريق الكشافة بالكلية والمكون من 16 متدربة، بقيادة المدربة ليلى آل مساوى.وفي حتام الحفل كرمت عميدة الكلية شركاء النجاح مقدمة لهم دروعاً تذكارية تثميناً لتعاونهم الدائم مع الفعاليات التي تنظمها الكلية.// انتهى //17:54ت م0248