نيويورك 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واساستهلت الأسهم الامريكية التعاملات اليوم على تباين، وفتح المؤشران "ستاندرد آند بورز 500" و"داو جونز" الصناعي قرب مستويات قياسية، في موجة صعود بدعم موسم نتائج شركات يبعث على التفاؤل في مجمله وتفاؤل حيال هدنة في حرب التجارة بين الولايات المتحدة والصين.وارتفع مؤر "داو جونز" 10.11 نقطة بما يعادل 0.04 بالمئة ليصل إلى 27502.74 نقطة، وزاد "ستاندرد آند بورز 500" 0.48 نقطة أو 0.02 بالمئة ليسجل 3075.10 نقطة، فيما تراجع مؤشر "ناسداك" المجمع 8.11 نقطة أو 0.10 بالمئة إلى 8426.57 نقطة.// انتهى //18:43ت م0270