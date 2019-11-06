الرياض 08ربيع الأول 1441هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واستباشر هيئة الهلال الأحمر السعودي في موسم الرياض نشاطاتها وتغطياتها المدعمة من الفرق التطوعية، من خلال نشر فرق اسعافيه, اضافة إلى مشرف ميداني ومتطوع تابعين للهيئة.وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل، أن الهلال الأحمر غطى جميع مواقع فعاليات موسم الرياض من خلال نشر فرق اسعافيه، بلغ عددها أكثر من 418 مشارك ما بين اخصائيين ومسعفين ومشرفين ومتطوعين، تم توزعيهم على الفعاليات السبع المقامة بموسم الرياض .وتأتي هذه المشاركة نظراً لدور الهيئة وما تمثله من ضرورة في المجتمع من خلال تقديم الخدمات الإسعافية للجميع.//انتهى//19:08ت م0271