القاهرة 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واساستقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم عددًا من رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر الثاني عشر لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية، الذي تستضيفه مصر حاليًا.وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له إن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء حرص مصر على النهوض بحقوق الإنسان والعدالة لصالح جميع المواطنين في القارة الإفريقية، على نحو يتسق مع دفع عملية التنمية بالقارة، مشددًا على دعم مصر لـ "مفهوم حقوق الإنسان الشامل" الذي يتضمن جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية والمعيشية والتعليمية وغيرها، مع عدم اختزال تلك الحقوق على الجوانب السياسية فقط دون غيرها.وأضاف راضي أن الرئيس المصري أشار إلى أهمية تعزيز جهود التكامل والاندماج القاري بما يتجاوب مع الآمال والطموحات التنموية الاقتصادية لشعوب القارة وعلى نحو يحقق تلك الحقوق في مختلف المجالات الحيوية، مع الأخذ في الحسبان ضرورة مراعاة الخصوصية الثقافية التي تتسم بها المجتمعات الإفريقية في هذا الشأن.وأوضح المتحدث أن رؤساء الوفود أعربوا من جانبهم عن التقدير لتسلم مصر رئاسة الشبكة الإفريقية لحقوق الإنسان، والتي من شأنها أن تفتح الباب أمام المزيد من الدعم لجهود الشبكة في تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة بمختلف الدول الإفريقية، خاصة في ضوء أهمية ومحورية الدور المصري على صعيد العمل الإفريقي للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان في القارة، وكذا تولي مصر حاليًا لرئاسة الاتحاد الإفريقي.// انتهى //19:11ت م0273