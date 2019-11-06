أبوظبي 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واسبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم خلال اتصال هاتفي, مع دولة بويكو بوريسوف رئيس وزراء بلغاريا, علاقات التعاون والتنسيق بين البلدين في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك, إضافة الى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية.// انتهى //19:12ت م0274