حائل 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واستواصل الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة حائل تنفيذ الدورات التدريبية بمختلف منشآتها وفروعها بالمنطقة للبنين والبنات ضمن برنامج التدريب المجتمعي " أتقن" في مرحلته الخامسة .وشهد البرنامج في أسبوعه الثاني إقبالاً كبيراً في الدورات التدريبية المتنوعة كدورة الأمن السيبراني وصيانة الجوال وصيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني وصيانة السيارات والكهرباء والتمديدات المنزلية وشبكات الحاسب السلكية وغير السلكية.وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس مشعل بن سعود التميمي أن البرنامج الذي استقطب مختلف الأعمار تم تنفيذه على أعلى معايير الجودة مع الأخذ بالاعتبار معايير السلامة ، مضيفاً أن المنشآت التدريبية بالمنطقة تعتزم إقامة دورات تدريبية جديدة خلال الأسبوع القادم بمشية الله والذي يعتبر الأسبوع الثالث من البرنامج ، مشيراً إلى أنه تم تسليم جميع المشاركين الشهادات المعتمدة مع نهاية كل دورة.// انتهـى //19:13ت م0275