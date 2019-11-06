اجتماعي / سمو الأمير سعود بن بن جلوي يعزي آل السليمان
الأربعاء 1441/3/9 هـ الموافق 2019/11/06 م واس
جدة 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واس
قدم صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي ، مستشار أمير منطقة مكة المكرمة ، وكيل محافظة جدة , اليوم ، تعازيه لذوي الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله السليمان - رحمه الله.
وعبر سموه خلال زيارته لمنزل ذوي الفقيد ، عن صادق تعازيه ومواساته ، سائلًا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وعبر ذوو الفقيد عن شكرهم لمستشار أمير منطقة مكة المكرمة ، وكيل محافظة جدة ، على تعازيه ومواساته.
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19:14ت م
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