الخرطوم 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واستسلمت الحكومة السودانية اليوم معدات زراعية لعدد من الولايات، ضمن مشروعات الأمن والاستقرار المجتمعي الذي تنفذه مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج بتمويل من مملكة السويد بقيمة 2 مليون دولار عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.وأكدت عضو المجلس السيادي في السودان رجاء نيكولا في كلمة لها خلال الاحتفال أن المعدات المقدمة ستسهم في تعزيز وتطوير الزراعة بتلك الولايات التي تمثل الزراعة فيها الحرفة الأولى لسكانها، مبينةً أهمية توزيع مثل تلك المشاريع وتعميمها على كل الولايات.من جانبه أوضح مفوض نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج اللواء عبد الرحمن عبد الحميد أن المشروع في مرحلته الرابعة يستهدف الفئات الضعيفة بـ 16 مشروعًا في كل من ولايات شمال وغرب وجنوب كردفان والنيل الأزرق وسنار، وأن عدد المعدات التي سلمت اليوم لولاة الولايات المستهدفة حوالي 64 آلة من جرارات وحاصدات وزارعات ومحاريث.من جهته أفاد المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي دكتور سيلفا راماشندران أن تدشين هذا المشروع يأتي في وقت يشهد فيه السودان مرحلة من الانتقال السياسي، مؤكدًا أن الشراكة والتنمية الاقتصادية أمر مهم ودعمًا للقضية الاساسية من أجل التغلب على الصعوبات وتوفير سبل كسب العيش.// انتهى //19:16ت م0277