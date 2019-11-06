مكة المكرمة 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً في وحدة تطوير المدارس اليوم، برنامجاً تثقيفياً بمناسبة " اليوم العالمي للسكري " الذي يوافق 14 نوفمبر من كل عام، وذلك ضمن الشراكة المجتمعية مع فريق ( أنا صحي ) التطوعي ممثلاً في أخصائية تغذية أمل الأحمدي والمثقفة الصحية بشاير جليسة ومثقفة السكري سوزان معين، وذلك بقاعة المعارض.وأكدت مديرة وحدة تطوير المدارس فتحية العجلان، في كلمة لها، أهمية الحفاظ على الصحة المثالية والحرص على الغذاء الصحي السليم والابتعاد عن الممارسات الغذائية الخاطئة ، مشيرةً إلى أن الدراسات تشير لارتفاع نسبة الإصابة بأمراض السكري وما تسببه من أضرار خطيرة.ونوهت العجلان بأهمية اتباع نظام غذائي صحي وسليم والتركيز على أهمية ممارسة النشاط البدني واتباع نظام غذائي صحي متوازن والابتعاد عن تناول المشروبات الغازية والوجبات الغير صحية والحلويات والسكاكر لارتباطها بالمرض، مقدمةً جزيل شكرها لكل من قدمت مساهمة فاعلة في إنجاح البرنامج وسعت في تقديم رسالته التوعوية للمجتمع بشكل أفضل.ويهدف البرنامج إلى التوعية والتثقيف لمرض السكري، وعمل الفحص الدوري للسكري ؛ لضمان التشخيص المبكر والتشجيع على تعزيز سياسة الوقاية والسيطرة على مرض السكري ومضاعفاته، والتثقيف القائم على الأدلة في علاج مرض السكري والوقاية من مضاعفاته، وزيادة الوعي بالعلامات التحذيرية للإصابة بمرض السكري وتشجيع التشخيص المبكر، وتعزيز العمل للحد من عوامل الخطر لمرض السكري من النوع الثاني، وتعزيز الجهد لمنع أو تأخير مضاعفات مرض السكري، وكذلك التعرف على كيفية الوقاية منه.يذكر أن البرنامج تضمن معرضاً تثقيفياً يحوي عددا من المشاركات التي تسهم في نشر الوعي الصحي من تعليمات وإرشادات صحية .// انتهى //19:20ت م0279