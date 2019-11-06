نجران 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واسنفذت الإدارة العامة لتعليم نجران ممثلةً بإدارة التدريب التربوي للبنات أمس، برنامجاً بعنوان "شبكة القيادة الإدارية"، بحضور 11 متدربة، وذلك بمقر إدارة التدريب والابتعاث.ويهدف البرنامج إلى تعريف المتدربات على مداخل القيادة وسماتها وربطها بالعملية التعليمية.وتضمنت فعاليات البرنامج على عددٍ من المحاور، منها: (التعريف بمفهوم القيادة ، والتمييز بين المدير والقائد، والأنماط السلوكية للقادة في نظرية الشبكة الإدارية، والمهارات العملية لنقاط القوة ونقاط الضعف المكتسبة ، ودرجة الاهتمام بالعمل ، ودرجة الاهتمام بالعاملين، واستراتيجيات تعديل نقاط الضعف ، وتدريب عملي).// انتهى //19:25ت م0280