الرياض 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واسافتتح اليوم معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، الجناح السعودي المشارك في فعاليات معرض الصين الدولي للاستيراد الذي تنظمه الحكومة الصينية ممثلة بوزارة التجارة بدورته الثانية في مدينة شنغهاي, بحضور أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح السلمي, خلال الفترة ما بين 5 - 10 نوفمبر 2019م، حيث يغطي المعرض قطاعات الصناعة والسياحة والخِدْمات, كما يقام هذا العام تحت شعار" عصر جديد ـ مستقبل مشترك", فيما شهد افتتاحه كلٌّ من الرئيس الصيني والرئيس الفرنسي، بمشاركة 50 جناحاً وطنياً يمثلون أكثر من 100 دولة.وتأتي مشاركة هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" بتنظيم الجناح السعودي بالمعرض للعام الثاني على التوالي بهدف تشجيع الشركات السعودية على التوسع والوصول للأسواق العالمية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة العربية السعودية و جمهورية الصين الشعبية بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين.ويشارك ضمن جناح المملكة, الهيئة العامة للاستثمار بهدف جذب الاستثمارات الصينية إلى المملكة, كذلك الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بهدف إبراز المملكة كوجهة سياحية جديدة على العالم وسهولة التأشيرات السياحية الجديدة, حيث يمكن للسائح الصيني الحصول على التأشيرة السياحية مباشرة من الجناح السعودي المشارك بالمعرض.كما تستعرض هذا العام، تحت مظلة جناح المملكة، مجموعة من الشركات السعودية منتجاتهم أمام المستوردين في الأسواق الصينية، والمشاركين من مختلف الدول، بالإضافة إلى الزوار والمهتمين ورجال الأعمال, ومن أبرز من زار جناح المملكة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية تركي الماضي، ومدير عام هيئة المدن الصناعية خالد السالم ، ونائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني أحمد الكريديس, ورئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية المهندس نزار الحريري.وفي إطار ترويج المنتجات المحلية وتسليط الضوء على الفرص السوقية العالمية، تحرص هيئة تنمية الصادرات السعودية على تشجيع الشركات السعودية وحثها على المشاركة تحت مظلتها في المعارض الدولية، لما تجسده من قيمة تصديرية كبرى باعتبارها منصة هامة تُمكن المُصدر السعودي من الانفتاح على الأسواق الدولية، ورفع كفاءة الجودة التنافسية وإيصال المنتجات المحلية للأسواق العالمية.وأشار الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح السلمي إلى أن مشاركة "الصادرات السعودية" في المعرض تأتي تماشياً مع توجهات المملكة في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع جمهورية الصين الشعبية، لافتا الانتباه إلى أن مشاركة الشركات السعودية ستعزز من جاهزيتهم للوصول إلى دول الخارج، وستشجعهم على الانفتاح على الأسواق العالمية، كما ستسهم في إبراز جودة المنتجات المحلية للمنافسة مع المصدرين الدوليين.وبلغت قيمة صادرات المملكة غير النفطية إلى الصين ما قيمته 127 مليار ريال سعودي خلال السنوات الخمس الماضية تصدرها قطاع البتروكيماويات بصادرات بلغت 116 مليار ريال سعودي، يليه قطاع المحركات وقطع الغيار بصادرات بلغت 3.1 مليارات ريال سعودي، ثم المعادن بصادرات بلغت 2.8 مليار ريال سعودي.تجدر الإشارة إلى أن صادرات المملكة إلى الصين من التمور بلغت 18 مليون ريال سعودي خلال ذات الفترة, وأن مشاركة المملكة بمعرض الصين الدولي للاستيراد العام الماضي حققت مكاسب عدة من أهمها توقيع اتفاقية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة والإدارة العامة للجمارك بجمهورية الصين الشعبية لتصدير الروبيان الأبيض المجمد من المملكة إلى الصين, حيث استهدفت الاتفاقية تصدير 40 ألف طن من الروبيان خلال عام 2018م بقيمة تتجاوز 500 مليون ريال.ويُعد معرض الصين الدولي للاستيراد، من أبرز الفعاليات التجارية العالمية، والبوابة الرائدة لدخول السوق الصينية، بالإضافة إلى الفرص التصديرية والصفقات التجارية التي يوفرها المعرض، فهو بمثابة المحرك لدفع حركة التجارة العالمية من خلال الحوار المشترك بين الوفود المشاركة وطرح الحلول المبتكرة لتخطي العقبات التي تواجه المصدرين والمستوردين.// انتهى //19:25ت م0281