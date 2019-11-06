الرياض 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واسوزع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة خلال شهر صفر 1441هـ، ما مجموعه (845.563) نسخة من القرآن الكريم بمختلف الأحجام، والترجمات، والكتب الدينية، لمختلف الجهات الحكومية.وأوضح تقرير صادر من المجمع عن توزيعاته خلال الشهر ذاته أنه تم توزيع (786.737) نسخة من المصحف الشريف من مختلف الأحجام، و(22.376) نسخة من الأجزاء, و(28.450) نسخة من ترجمات معاني القرآن الكريم بمختلف اللغات، و(8000) نسخة من الكتب الدينية.وأضاف التقرير أن إجمالي ما وزعه المجمع منذ بداية توزيعه لإصداراته في الثالث والعشرين من شهر جمادى الأولى من عام 1405هـ، وحتى نهاية شهر صفر الماضي 1441هـ، وصل إلى (321.755.103) نسخ من مختلف الإصدارات.// انتهى //19:29ت م0282