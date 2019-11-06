عمّان 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واسأجرى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم اتصالين هاتفين بوزير الخارحية السويسري إنياتسيو كاسيس، ونائب وزير الخارجية المكسيكي جوليان فنتورا، أكد لهما فيهما أن الأردن توفر كل الرعاية الصحية والعناية لمواطنيهما الذين أصيبوا في حادثة الطعن التي وقعت في مدينة جرش اليوم.وأكد الوزير الأردني للمسؤولين، أن التحقيقات مع المشتبه به في ارتكاب هذه الجريمة بدأت تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية ومحاكمته، وأنه سيتم اطلاع بلادهما على نتائج التحقيق وفق الأعراف الدبلوماسية والقوانين.// انتهى //19:31ت م0283