ثقافي / مكتب التربية العربي لدول الخليج يواصل استقبال الترشح على جائزته للبحوث والدراسات والمشروعات التربويةً
الأربعاء 1441/3/9 هـ الموافق 2019/11/06 م واس
الرياض 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واس
يواصل مكتب التربية العربي لدول الخليج العربي في استقبال طلبات الترشح لجائزته للبحوث والدراسات والمشروعات التربويةً للدورة الجديدة 2019 - 2020 التي بدأت في شهر مارس 2019 وحتى نهاية فبراير 2020 وتبلغ قيمتها 200 ألف ريال.
وتشمل الجائزة مجالي "الدراسات والبحوث" و"التجارب والمشروعات التربوية" , حيث يتناول مجال الدراسات والبحوث موضوعي مهارات القرن الواحد والعشرين والذكاء الاصطناعي في التعليم ، فيما يتناول مجال التجارب والمشروعات التربوية موضوعي تطبيقات التعلم المقلوب وتطبيقات منحى تعليم العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات STEM .
وتهدف الجائزة إلى تشجيع الباحثين والمبدعين من أبناء الدول الأعضاء على إنتاج الأعمال التي تخدم أهداف التنمية الشاملة.
ويدعو المكتب الراغبين في التنافس على جائزته لزيارة الموقع: https://rp.abegs.org ، للتسجيل والاطلاع على شروط الترشح.
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