الرياض ‎09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واسينظم الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد دورة أساسيات طائرات الهليكوبتر في معهد إعداد القادة بالرياض خلال المدة من 11 - 14 نوفمبر الجاري .ويقدم الدورة الموجهة للجنسين المدرب عبدالهادي عزوز لمدة 3 ساعات يومياً خلال الأيام الأربعة للدورة التي تشمل 5 محاور هي: مقدمة عن رياضة طائرة الهليكوبتر وأساسياتها، وأنواعها وأساليب الطيران بها ، وضوابط ممارستها ، كما سيتمكن المشاركون في الدورة من تطبيق محاكاة طيران الواقع الافتراضي لها ، إضافة إلى التدريب الميداني على مثل هذه الرياضة.وتأتي مثل هذه الدورات ضمن جهود اتحاد الرياضات اللاسلكية برئاسة سعود الفغم لنشر الرياضات اللاسلكية بمختلف أنواعها وصقل مواهب مزاولي هذه الرياضات وإجادتها بشكل مميز ، وإتاحة الفرصة لهم لكسب الخبرة وفق الطرق السليمة، وهو ما ينعكس على المنتخبات السعودية للرياضات اللاسلكية خلال مشاركاتها في مختلف البطولات ، إلى جانب زيادة ممارسي هذه الرياضات وفق رؤية المملكة 2030 ، مثمناً في هذا الصدد اهتمام ودعم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية لجميع الرياضات وبالخصوص الرياضات اللاسلكية .// انتهى //20:31ت م0293