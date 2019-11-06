الرياض 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واسحسم فريق التعاون مواجهته ضد منافسه الرائد بثلاثة أهداف دون رد اليوم في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .وانتظر التعاون دقيقة ونصف فقط بعد انطلاقة المباراة ليسجل هدفه الأول بتمريرة من سيدريك أميسي وصلت إلى مدالله العليان المنفرد بالمرمى الذي لم يجد صعوبة في إسكانها الشباك ، وفي الدقيقة 18 ضاعف عبدالمجيد السواط النتيجة للتعاون بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، فيما ألغى الحكم هدفًا ثالثًا للتعاون سجله اللاعب ياسين برناوي في الدقيقة 70 بعد الرجوع لتقنية الفيديو (VAR) ، وفي الدقيقة 88 تحصل سيدريك أميسي على ركلة جزاء بعد رجوع الحكم لتقنية الفيديو، تقدم لها هيلدون راموس وأحرز منها الهدف الثالث للتعاون في الدقيقة 90، قبل أن يتلقى البطاقة الصفراء الثانية ويغادر المواجهة بالبطاقة الحمراء .وكان التعاون قد لعب منقوصاً منذ الدقيقة 62 من عمر اللقاء بعد طرد لاعبه مدالله العليان صاحب الهدف الأول لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية .وبتلك النتيجة رفع التعاون رصيده لـ 16 نقطة في المركز الخامس، فيما توقف رصيد الرائد عند 11 نقطة في المركز العاشر.// انتهى //20:34ت م0295