دبي 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واساختتم المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة تحضيراته لخوض منافسات بطولة العالم لألعاب القوى التي تنطلق غداً الخميس في دبي وتستمر حتى 16 نوفمبر الجاري بمشاركة أكثر من 1600 لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 124 دولة، إذ تعد البطولة الرئيسة المؤهلة للألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".وأنهى الأخضر استعداداته التي استمرت على مدار العام بمعسكرات داخلية وخارجية تخللها المشاركة في عدة بطولات أبرزها بطولة فزاع الدولية وملتقى سويسرا و ملتقى تونس الدولي الذي حققت من خلاله لاعبة الأخضر سارة الجمعة الرقم التأهيلي لبطولة العالم بعد حصولها على الميدالية البرونزية في منافسات دفع الجلة بمسافة 6.39 متر .وحقق الأخضر خلال مشاركته في ملتقى تونس 8 ميداليات "ذهبيتين وفضية واحدة و5 برونزيات"، ليستمر التميز في ملتقى بولندا الدولي الذي حقق من خلاله نجوم الأخضر 17 ميدالية"10 ذهب ، 5 فضيات ، برونزيتين " ثم المشاركة في بطولة العالم للشباب بسويسرا ونال من خلالها عداء الأخضر أسامة مسرحي وعلي النخلي 4 ميداليات فضية "ميداليتين لكل لاعب "ليدخل الأخضر بعد ذلك المرحلة الأخيرة في دبي على مدى أسبوعين في نادي دبي للإعاقة ونادي الثقة بالشارقة تحت إشراف المدرب عبدالله مشراوي ومساعده عماد حامضي والمدرب مصلح العتيبي والمدربة نسيمة أمير والإداري مبارك العوفي والمشرف الفني على المنتخب ناصر القحطاني .ويترأس الوفد عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية ورئيس اتحاد ألعاب القوى عبدالرحيم آل الشيخ , فيما ضمت قائمة الأخضر 8 لاعبين هم "فهد الجنيدل, وجمعان الزهراني, وعبدالرحمن القرشي "كراسي متحركة" وعلي النخلي ونور الصناع "جري" وهاني النخلي " رمي" وكذلك سارة الجمعة وأمل الأحمري ( رمي ) .// انتهى //20:36ت م0296