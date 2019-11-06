ثقافي / فرع الشوون الإسلامية في جازان يقيم ورشة عن نظام الفسح الإلكتروني " تيسير "
الأربعاء 1441/3/9 هـ الموافق 2019/11/06 م واس
جيزان 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واس
عقد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان مساء أمس ورشة عمل عن نظام الفسح الإلكتروني " تيسير ... المميزات .. المشاكل .. الحلول " .
وسلط مدير إدارة الدعوة الإلكترونية بالوزارة عبد الحميد بن محمد العرفج - الذي أدار الورشة - الضوء ، على طريقة استخدام البرنامج وإدخال البرامج الدعوية ، مبرزاً مميزات البرنامج التي تأتي ضمن أهدافها حوكمة المؤسسات الحكومية حوكمة إلكترونية .
يذكر أن الورشة أقيمت ضمن البرامج المصاحبة لملتقى تأهيل الدعاة والداعيات الأول بمنطقة جازان . // انتهى //
20:37ت م
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