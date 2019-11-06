جيزان 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واسعقد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان مساء أمس ورشة عمل عن نظام الفسح الإلكتروني " تيسير ... المميزات .. المشاكل .. الحلول " .وسلط مدير إدارة الدعوة الإلكترونية بالوزارة عبد الحميد بن محمد العرفج - الذي أدار الورشة - الضوء ، على طريقة استخدام البرنامج وإدخال البرامج الدعوية ، مبرزاً مميزات البرنامج التي تأتي ضمن أهدافها حوكمة المؤسسات الحكومية حوكمة إلكترونية .يذكر أن الورشة أقيمت ضمن البرامج المصاحبة لملتقى تأهيل الدعاة والداعيات الأول بمنطقة جازان . // انتهى //20:37ت م0297