جدة 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واسعقد رئيس اللجنة الإشرافية العليا لجائزة جدة للإبداع الدكتور أسامة بن صادق طيب اليوم لقاء تعريفيا بالجائزة في نسختها الثالثة بحضور أعضاء الجائزة ، واستهدف التربويين والتربويات من مختلف مكاتب التعليم ومدارس البنين والبنات بجدة وذلك بمسرح الإدارة العامة بحي السلامة.واستعرض رئيس اللجنة مجالات الجائزة في نسختها الثالثة مهيباً بمنسوبي ومنسوبات تعليم جدة وأفراد المجتمع كافة بالمشاركة فيها ، مشيداً بإنجازات تعليم جدة خلال المشاركة في النسختين السابقتين للجائزة.بعد ذلك تحدث المدير العام للتعليم بمحافظة جدة الدكتور سعد المسعودي عن أهمية رعاية الإبداع ودعمه فكراً وتطبيقاً من خلال هذه الجائزة وصولا للتميز ودعمًا ورعاية للمواهب في مجالات الجائزة التي تحظى باهتمام بالغ وإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، وجهود لجان الجائزة بقيادة رئيس اللجنة الإشرافية العليا للجائزة وأعضاء لجانها الإشرافية كافة.من جهة أخرى عقد اليوم اللقاء التعريفي بجائزة خليفة التربوية بحضور القيادات التعليمية وشخصيات أكاديمية وعدد من المشرفين والمعلمين والطلاب وذلك بمسرح الإدارة العامة بحي السلامة.واشتمل اللقاء على عرض مرئي عن منهجية التقديم في الجائزة ومجالاتها ومعايير التحكيم بها قدمه منسق الجائزة في المملكة عميد كلية الدراسات العليا التربوية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور سعيد الأفندي، بعدها أجاب على استفسارات الحضور حول الجائزة من خلال حوار مفتوح معهم.// انتهى //20:54ت م0303