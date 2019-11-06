أبوظبي 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واسبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال اتصال هاتفي اليوم مع رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.كما تبودلت خلال الاتصال وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //20:55ت م0305