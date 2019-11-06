جنيف 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واسشاركت المملكة في المنتدى الفني لرصد التقدم المحرز في تنفيذ إطار "سنداي" للحد من مخاطر الكوارث 2019م المنعقد بمقر الأمم المتحدة بمدينة بون الألمانية .وقدم ضابط اتصال المملكة الرائد ياسر المزروعي خلال المنتدى ورقة عمل حول الإجراءات التي اتخذتها المملكة للحد من مخاطر الكوارث، مسلطًا الضوء على منظومة إدارة المخاطر الوطنية والتقدم المحرز في تنفيذ غايات "سنداي" على الصعيد الوطني والإستراتيجيات الوطنية والمحلية للحد من مخاطر الكوارث والدعم والمساعدات الإنسانية التي تقدمها المملكة في هذا الجانب.// انتهى //21:33ت م0316