تبوك 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واسالتقى أمين منطقة تبوك المهندس فارس مياح الشفق اليوم بوفد اللجنة الوطنية للسياحة الوطنية برئاسة ماجد بن عبدالمحسن الحكير الذي يزور المنطقة حاليا وذلك في مقر أمانة المنطقة.بعد ذلك قدمت إدارة الاستثمار بالأمانة عرضا شاملا للفرص الاستثمارية التي تهدف إلى تعزيز مسيرة التنمية والخِدْمات في المنطقة، ودعم رواد الأعمال والمستثمرين من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة، كما تهدف أيضا إلى التنمية الاقتصادية والسياحية والخدمية وتوفير الفرص الوظيفية، ما يحقق الأهداف المنشودة لاقتصاد مزدهر واستثمار فاعل ضمن رؤية المملكة 2030.وفي ختام اللقاء عبر الحكير والوفد المرافق عن شكرهم وتقديرهم لأمانة المنطقة، مثمنين جهودها في طرح مثل هذه الفرص النوعية والواعدة في مجال الاستثمار.// انتهى //21:36ت م0317