القاهرة 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واسبدأت اليوم بالقاهرة أعمال المنتدى العربي للمرأة العاملة الذي تنظمه منظمة العمل العربية تحت عنوان " التمكين من منظور التنمية المستدامة "، بحضور مدير عام المنظمة فايز المطيري ومدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية السفير محمد خير، وذلك لمناقشة الإستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة العربية في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030.ويهدف المنتدى إلى تعزيز ما تحقق بموجب تشريعات العمل العربية المتعلقة بعمل المرأة وتوفير بيئة العمل اللائقة لزيادة مشاركة المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وتحفيز منظمات أصحاب العمل والعمال لدعم وجود النساء في مراكز القرار والمشاركة الفاعلة في الحوار الاجتماعي للدفاع عن حقوقهن ومشاركتهن في التنمية المستدامة، وتعزيز مهارات تنظيم المشروعات لدى رائدات الأعمال من خلال التصدي للتحديات التي تواجهها المشروعات الصغيرة والمتوسطة للنساء، إضافة إلى تيسير إدماج النساء في الاقتصاد الرقمي وتعزيز دور الإعلام في دعم مشاركة المرأة العربية العاملة في التنمية.// انتهى //22:10ت م0321