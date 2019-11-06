الرياض 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واسحقّق فريق النصر فوزاً على ضيفه الفيصلي بنتيجة 2 - 0 في المباراة التي جرت بينهما اليوم والمؤجلة من الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وافتتح المغربي عبدالرزاق حمدالله النتيجة بهدف في الدقيقة 11 من رأسية متقنة، قبل أن يضاعف زميله البرازيلي جوليانو النتيجة في الدقيقة 28 من متابعة كرة سلطان الغنام التي ارتدت من القائم.وبتلك النتيجة رفع النصر رصيده لـ 20 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن الهلال المتصدر، فيما توقف رصيد الفيصلي عند 17 نقطة في المركز الثاني.// انتهى //22:16ت م0322