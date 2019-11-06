أبوظبي 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واسبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال اتصال هاتفي اليوم مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان علاقات التعاون الثنائي المشترك بين البلدين.كما ناقش الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //22:20ت م0323