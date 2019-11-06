الأحساء 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 واساختتمت الكلية التقنية للبنات في الأحساء اليوم مشاركتها في "معرض الجامعة والمجتمع .. معا نرسم مستقبل أجيالنا" الذي نظمته جامعة الملك فيصل في نسخته التاسعة وذلك في مقر الجامعة بالهفوف.ويهدف المعرض الذي شارك فيه أكثر من ٤٠ جهة تعليمية إلى تعريف طالبات المرحلة الثانوية بالتخصصات والخدمات الجامعية.وأوضحت منسقة العلاقات العامة والإعلام بالكلية هدى النعيم أن الكلية شاركت بجناح تفاعلي عُرّف من خلاله بالكلية وأقسامها وتخصصاتها ومزايا الالتحاق بها ، إضافة إلى تعريف الطالبات بالبرامج المجتمعية التابعة لمبادرة "أتقن" حيث تم سُجّل عدد من الطالبات في هذه المبادرة.كما اُستُعرض خلال المعرض عدد من ابتكارات الطالبات ومشروعات المتدربات المتميزة التي تنسجم مع مطالب سوق العمل وتتواءم مع التوجه العالمي للتقنية، مضيفة أن هذه المشاركة تركز على تعزيز العمل التقني والمهني وتوجّه المتدربات للإسهام في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.//انتهى//22:36ت م0326