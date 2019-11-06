محايل 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واسسلمت جمعية البر الخيرية في محافظة بارق اليوم خمس وحدات سكنية لمستفيديها ، ضمن مشروع " بناء المساكن " بحضور المحافظ مفرح بن زايد البناوي.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية علي بن حسن شعتور أن الجمعية تواصل تسليم الوحدات للمستحقين من المستفيدين من خدمات الجمعية ، معرباً عن شكره للقيادة الرشيدة على ما توليه من اهتمام ورعاية لهذه الفئات المحتاجة .وأشار إلى أن هذه الدفعة تأتي امتداداً لما بدأته الجمعية في توفير حياة كريمة لأبناء الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية .// انتهى //23:26ت م0339