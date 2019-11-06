اجتماعي / جمعية البر بمحافظة بارق تسلم وحدات سكنية جديدة لمستفيديها
الأربعاء 1441/3/9 هـ الموافق 2019/11/06 م واس
محايل 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واس
سلمت جمعية البر الخيرية في محافظة بارق اليوم خمس وحدات سكنية لمستفيديها ، ضمن مشروع " بناء المساكن " بحضور المحافظ مفرح بن زايد البناوي.
وأوضح المدير التنفيذي للجمعية علي بن حسن شعتور أن الجمعية تواصل تسليم الوحدات للمستحقين من المستفيدين من خدمات الجمعية ، معرباً عن شكره للقيادة الرشيدة على ما توليه من اهتمام ورعاية لهذه الفئات المحتاجة .
وأشار إلى أن هذه الدفعة تأتي امتداداً لما بدأته الجمعية في توفير حياة كريمة لأبناء الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية .
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23:26ت م
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