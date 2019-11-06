دومة الجندل 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واستفقد محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط وأمين منطقة الجوف رئيس اللجنة العليا لمهرجان السمح الموسمي المهندس عاطف بن محمد الشرعان الاستعدادات الخاصة بمهرجان السمح الموسمي الأول الذي ستنطلق فعالياته مساء غد في مدينة التمور بمحافظة دومة الجندل، واطلعا على جاهزية مقر المهرجان و الاستعدادات النهائية للافتتاح.وتجوّلا على أجنحة و أركان المهرجان، ومقر الحفل، مستمعين لشرح من رئيس بلدية محافظة دومة الجندل الرئيس التنفيذي للمهرجان المهندس فهد بن إبراهيم العنزي عن الاستعدادات وبرنامج افتتاح المهرجان، كما اطّلع الجميع على صالة الفعاليات التي يجري إنشاؤها حاليًا على وستنتهي في القريب العاجل، وحثّ الدكتور التمياط كافة اللجان على بذل مزيد من الجهد لإظهار هذا المهرجان بالصورة المشرّفة .وفي ختام الزيارة رفع التمياط شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على دعمه وتوجيهاته ومتابعته المستمرة لإنجاح فعاليات المهرجان الاقتصادي، و الجوانب التنموية للمنطقة، كما قدّم شكره وتقديره لأمين المنطقة و لرئيس بلدية المحافظة على ما شاهده من منجز حضاري يبشر بالخير، ومثمنًا في الوقت ذاته الجهود الحثيثة و المميزة لجميع العاملين في المهرجان.// انتهى //23:27ت م0340