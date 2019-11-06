ظهران الجنوب 09 ربيع اول 1441 هـ الموافق 06نوفمبر 2019 م واساختتم اليوم بمقر المعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية بمحافظة ظهران الجنوب ، برنامج ومعرض التوعية بأضرار المخدرات والتدخين ضمن مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير "لتكن_لك_إرادة".وأوضح عميد الكلية المهندس معيض آل شائع أن البرنامج استمر ثلاثة أيام أقيمت خلالها ثلاث محاضرات توعوية ومعرض توعوي تضمن مشاركة القطاع الصحي بظهران الجنوب بعيادة مكافحة التدخين وإدارة مكافحة المخدرات وإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة وزيارة أكثر من 13 مدرسة ثانوية تابعة لإدارة التعليم بظهران الجنوب، مبيناً أن عدد المستفيدين من البرنامج تجاوز 900شخص.// انتهى //23:33ت م0342