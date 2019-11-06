جدة 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واسضمن الشراكة بين أكاديمية الشعر العربي بجامعة الطائف، والإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة, دشن مدير إدارة الإشراف التربوي بتعليم جدة ماجد القحطاني أمس , "نادي الشعر العربي" بالمدرسة النموذجية الرابعة الإبتدائية.ووصف القحطاني النادي بأنه إنطلاقة طموحة لتأسيس أكثر من مائة نادٍ للشعر العربي في مختلف مدارس تعليم جدة، ترسيخا ودعمًا للغة العربية، وتعزيز دورها لدى الطلاب، ما يتسق مع موضوع ملتقى مكة الثقافي في دورته الرابعة للعام الحالي (كيف نكون قدوة بلغة القرآن).ويأتي إطلاق نادي الشعر العربي بالمدرسة النموذجية الرابعة تحقيقًا لأهداف إنشاء أكاديمية الشعر العربي، من خلال رعاية الشعر ودعمه , عبر تنمية المواهب والإبداعات الشعرية لدى الطلاب، وتعزيزاً لدور القصيدة في الثقافة العربية المعاصرة، إلى جانب دعم البرامج التدريبية , وورش العمل , والمحاضرات، كما يهدف إلى توثيق الظاهرة الشعرية العربية المتفردة بكل أشكالها وألوانها المعززة للغة والثقافة العربية الأصيلة.//انتهى//23:35ت م0343