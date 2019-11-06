القاهرة 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واسأدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي الهجوم الجبان على السياح الأجانب ورجال الأمن في مدينة جرش بالمملكة الأردنية اليوم.واستنكر رئيس البرلمان العربي في بيان اليوم بشدة استهداف المدنيين الأبرياء وقوات الأمن، مؤكداً تضامن البرلمان العربي ووقوفه التام مع المملكة الأردنية في كل ما تقوم به من خطط وإجراءات للحفاظ على الأمن العام وفرض تطبيق القانون وضمان سيادة الدولة.وعبر عن ثقته التامة في قدرة المملكة الأردنية الهاشمية في إفشال المحاولات الجبانة كافة التي تهدف للنيل من أمنها واستقرارها، معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.// انتهى //23:47ت م0347