إسلام أباد 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واسرحبت باكستان بالتوقيع على وثيقة "اتفاق الرياض" بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وعدته مهماً باتجاه التوصل لحل سياسي في سبيل تحقيق الأمن والسلم في اليمن.وقال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان: إن بلاده ترحب بالتوقيع على وثيقة "اتفاق الرياض" التاريخي، ونعتقد أنها خطوة مهمة إلى الأمام نحو حل سياسي، وسلام وأمن دائمين في اليمن.// انتهى //23:47ت م0349