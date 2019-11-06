واشنطن 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واسأوضحت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم أن مخزونات الخام بالولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت الأسبوع الماضي، مع تقليص مصافي التكرير الإنتاج بشدة، في حين انخفض مخزون البنزين ونواتج التقطير.وبحسب التقرير الصادر عن الإدارة، ارتفعت مخزونات الخام 7.9 مليون برميل في أسبوع حتى أول نوفمبر، فيما زادت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 1.7 مليون برميل.وتراجع استهلاك الخام بمصافي التكرير 237 ألف برميل يومياً، وانخفض معدل تشغيل المصافي 1.7 نقطة مئوية، كما هبطت مخزونات البنزين 2.8 مليون برميل، وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 622 ألف برميل.وارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 336 ألف برميل يومياً الأسبوع الماضي.// انتهى //23:59ت م0350